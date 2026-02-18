Remigrazione: il Comitato si presenta a Grosseto con una proposta di legge innovativa

Il Comitato Remigrazione e Riconquista si presenta a Grosseto il 20 febbraio, dopo aver superato le 115mila firme per la proposta di legge sulla Remigrazione.

Grosseto: Proseguono le presentazioni del Comitato Remigrazione e Riconquista e della proposta di legge di iniziativa popolare sulla Remigrazione, che ha già superato la quota di 115mila firme a poco più di due settimane dal suo lancio in forma digitale.

Luca Marsella, Presidente del Comitato, sarà quindi a Grosseto, dove presenterà in conferenza stampa la propria proposta di legge presso il "Caffè Carducci" (Corso Carducci 18), con la presenza del consigliere comunale Gino Tornusciolo.

Dopo le storiche manifestazioni di Brescia e Piacenza e in vista di quella di marzo proprio in Toscana, a Prato, prosegue l’avanzata del Comitato in una regione, la Toscana, che è quinta per numero di firme raccolte e che mostra finalmente segnali di fermento e cambiamento contro il dominio politico della sinistra.