MINUCCI (FDI): “Presidio ospedaliero di Orbetello a corto di personale: presentata interrogazione urgente in Consiglio regionale”

Firenze: «Il presidio ospedaliero di Orbetello rappresenta il principale punto di riferimento sanitario per l’area lagunare del sud della provincia di Grosseto. Su questa struttura gravano le esigenze non solo dei cittadini di Orbetello, ma anche di numerosi comuni limitrofi. Proprio per questo è inaccettabile che l’ospedale continui a operare in condizioni di carenza di personale, al di sotto del livello minimo necessario per garantire servizi sanitari adeguati».

Lo dichiara Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sulla situazione dell’ospedale lagunare.

«Ci vengono segnalate — prosegue Minucci — scoperture di organico dovute in particolare a pensionamenti di personale medico e sanitario, a fronte delle quali sarebbe stata necessaria una sostituzione tempestiva. Al contrario, si è scelto di tamponare spostando figure già presenti all’interno della struttura, con il risultato di creare ulteriori criticità in altri reparti».

«Ancora più grave — aggiunge il consigliere — è la notizia della presenza di graduatorie dalle quali sarebbe possibile attingere per rafforzare rapidamente gli organici. Non si comprende, dunque, per quale motivo non si sia proceduto in questa direzione né, in alternativa, all’indizione di un nuovo bando».

Per fare piena chiarezza sulla vicenda, Minucci ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

«Ho chiesto — conclude — quali siano le ragioni del mancato utilizzo delle graduatorie disponibili, se la Regione intenda procedere con nuove procedure di reclutamento e quali interventi concreti siano previsti per il presidio di Orbetello, sia nell’immediato sia in una programmazione di medio-lungo periodo. I cittadini della laguna meritano risposte rapide e servizi sanitari all’altezza».