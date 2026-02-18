Gruppo civico Insieme per Orbetello: "Urgente la messa in sicurezza della SS1 Aurelia per rilanciare economia e turismo"

Orbetello: Il gruppo civico Insieme per Orbetello, coordinato da Mauro Pettini, auspica un pieno rilancio delle attività economiche e produttive nel territorio comunale.

In questo contesto, il movimento sottolinea come, per quanto riguarda le infrastrutture, sia urgente la messa in sicurezza della Strada Statale 1 Via Aurelia, in particolare nel tratto Grosseto Sud–Chiarone di Capalbio.

Secondo il gruppo civico, è necessario intervenire tempestivamente per sistemare le aree di sosta, le piazzole e le cunette, oltre a rifare il manto d’asfalto. Attualmente la strada si presenta piena di buche e rappresenta un serio pericolo per automobilisti e mezzi pesanti che quotidianamente la percorrono.

“Insieme per Orbetello” ribadisce quindi la necessità di un intervento rapido e concreto, ritenendo la sicurezza viaria un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del territorio.