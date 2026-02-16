Il Gruppo Civico Orbetello avvia gli incontri sul territorio: sanità, Aurelia e decoro urbano tra le priorità

Orbetello: Il coordinatore del Gruppo Civico di Orbetello e della Costa d’Argento, Mauro Pettini, ha programmato una serie di incontri sul territorio comunale, da Talamone ad Ansedonia, fino al confine con Capalbio, per parlare con operatori economici e commerciali, artigiani, imprenditori del settore turistico e dipendenti ospedalieri.

«Aggregare, ascoltare, fare proposte e operare con scelte collegiali - spiega Mauro Pettini - rientra nello spirito dell’iniziativa. Tra le priorità della lista civica “Insieme per Orbetello”, c’è il potenziamento degli organici medici dell’ospedale di Orbetello, oltre alla necessità di facilitare l’accesso agli ambulatori e alle visite specialistiche. Altro tema centrale è la sistemazione del manto stradale dell’Aurelia nel tratto che va da Grosseto Sud al Chiarone, un’arteria particolarmente trafficata e pericolosa per chi vi transita: le buche presenti mettono a dura prova i mezzi in transito. Nel programma rientrano anche la sistemazione del lungolaguna di Levante, con la rimozione del “monumento” lì depositato da tempo, e la riqualificazione dell’area ex idroscalo e dell’area Fortezza Spagnola. Prevista inoltre la realizzazione urgente di vespasiani pubblici nel centro storico cittadino, insieme a un piano straordinario per l’arredo urbano di Orbetello e per la cura del verde pubblico. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla gestione delle cosiddette isole ecologiche, che dovranno essere mantenute in condizioni migliori e più pulite».