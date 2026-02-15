Riforma della Giustizia: dibattito a Grosseto, Liberi e Forti promuovono discussione aperta e partecipata

L'Associazione Liberi e Forti Grosseto ha organizzato un dibattito sulla riforma della giustizia, con interventi di esperti e discussioni animate.

Grosseto: Giovedì 12 Febbraio 2026 alle 17.00 si è svolta l'iniziativa dell'Associazione Liberi e Forti Grosseto dal titolo “Riforma della Giustizia: Favorevoli o Contrari?” L'evento, pubblicizzato sui social dell'associazione e soprattutto sulla stampa locale ha visto un ottimo riscontro di pubblico con la sala pegaso al completo che ha ascoltato ed animato il dibattito in maniera corretta e partecipata.

Nel presentare l'iniziativa, il presidente di Liberi e Forti Grosseto Luca Angelini ha presentato l'associazione in tutte le sue sfaccettature: dal legame con l'appello ai liberi e forti di Don Luigi Sturzo alle opere esposte per l'occasione dal socio Umberto Tripodi che saranno protagoniste anche nella prossima iniziativa che è già in cantiere.

La parola è passata poi all'avvocato Alessandro Oneto, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto che ha magistralmente spiegato il contenuto della riforma e come potrebbe cambiare il testo costituzionale senza entrare in merito ad opinioni personali, analizzando le modifiche proposte dal referendum in maniere chiara, rendendole accessibili a tutti i presenti.

Ha poi preso il microfono Emanuel Cerciello, fondatore dell'associazione che ha guidato il dibattito con cinque domande, ognuna delle quali posta prima alla Senatrice Francesca Scopelliti, presidente del Comitato dei cittadini per il Si e poi all'avvocato Christian Sensi, coordinatore del comitato avvocati per il No.

Lo scambio di opinioni è stato vivo ma mai polemico, né eccessivo e si è concluso con l'appello al voto dei due relatori e con l'abbraccio fra i due! L'incontro si è animato con gli interventi dalla platea, momento importante che ha visto cittadini ed addetti ai lavori come magistrati e noti avvocati della zona, dire la propria opinione sulla modifica costituzionale.



