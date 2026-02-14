Foibe, Parlamentari FDI Toscana: "Cossetto simbolo nazionale. Dura condanna sia unanime"

Firenze: “Condanniamo con forza un atto vile che infanga, di fatto, la memoria collettiva. Norma Cossetto è stata infatti insignita della Medaglia d’Oro al Valore Civile, è uno dei simboli della tragedia giuliano-dalmata che furono costretti a vivere i nostri connazionali: una ferita per l’Italia tutta che, ancora, sanguina.

Atti vandalici simili a quello commesso, e non per la prima volta, oggi a Firenze, sono inqualificabili e auspichiamo che i colpevoli siano individuati e puniti. Auspichiamo altrettanto che l'insieme del mondo politico condanni in modo unanime questo gesto, confidando che ognuno si riconosca nella memoria nazionale che oggi, insieme a quella targa, è stata vandalizzata”.

Lo scrivono, in una nota, i parlamentari toscani di Fratelli d’Italia: il deputato e coordinatore regionale toscano Francesco Michelotti, la senatrice Simona Petrucci, la senatrice Susanna Donatella Campione, la deputata Letizia Giorgianni, la deputata Irene Gori, il senatore Paolo Marcheschi, l’europarlamentare Francesco Torselli, il deputato Alessandro Amorese, il deputato Fabrizio Rossi e il senatore e sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra.

foto di repertorio