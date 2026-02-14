Firenze, divelta e oltraggiata nuovamente la targa a Norma Cossetto. “Sono stati i soliti topi di fogna che agiscono di notte.”

Nuovamente divelto e sporcato con il fango il cartello che indica l’intitolazione di un giardino di Firenze a Norma Cossetto.

La targa era stata vandalizzata alla vigilia di Natale e la scorsa notte è stata nuovamente divelta e imbrattata con il fango.

Firenze: “Sono stati i soliti topi di fogna – dichiara il Comitato 10 Febbraio – hanno agito di notte, come loro costume, uscendo dai cunicoli dove la Storia li ha ricacciati da anni dopo il fallimento della loro criminale ideologia.

Questi eroi del buio, certi di non essere individuati, hanno nuovamente divelto e sporcato con il fango il cartello che indica l’intitolazione del giardino alla Medaglia d’Oro al Merito Civile Norma Cossetto. Una ragazza di 23 anni che venne sequestrata, torturata, violentata e infine gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti slavi.

Chiediamo l’immediato ripristino della targa e lanciamo un appello alle forze autenticamente democratiche, ai partiti, alle associazioni, ai sindacati, affinché condannino pubblicamente questi gesti che offendono la città. Ringraziamo il consigliere del Quartiere 3, Barbara Nannucci, per l’intensa opera di sensibilizzazione e denuncia che svolge a difesa degli Esuli e degli infoibati.

Infine – conclude il Comitato 10 Febbraio – chiediamo di individuare, anche con l’analisi delle immagini che dovrebbero essere state registrate dalle telecamere di sorveglianza, gli autori di questo spregevole gesto.”



