Insieme per Orbetello: “Centro storico da rilanciare e più attenzione al decoro urbano”

Orbetello: Il gruppo civico Insieme per Orbetello, che raccoglie numerose adesioni tra cittadini, commercianti e operatori economici della cittadina lagunare, interviene sulle principali criticità del territorio.

Il coordinatore Mauro Pettini sottolinea la necessità di un rilancio concreto del centro storico affinché possa vivere e animarsi durante tutto l’arco dell’anno.

«Occorre restituire vitalità al centro cittadino – afferma Pettini – partendo da un maggiore decoro urbano, dalla sistemazione dei monumenti e da una pulizia straordinaria dell’ex Fortezza Spagnola e dei bastioni. Ma è altrettanto urgente risolvere l’annoso problema dei bagni pubblici».

Il gruppo civico evidenzia come non sia comprensibile il mancato ripristino dei servizi igienici di via Farini, né la mancata realizzazione di un nuovo impianto nell’area adiacente ai giardini pubblici, dove in passato erano stati ipotizzati interventi. «È possibile – prosegue Pettini – che un centro turistico che ospita migliaia di visitatori nei fine settimana sia ancora privo di bagni pubblici adeguati? Basterebbe prendere esempio persino dagli antichi Romani».

Oltre a questa problematica, il coordinatore chiede chiarimenti anche sul destino del monumento di arte moderna denominato “Tulip”, situato sul lungolaguna di Levante. «Da anni – osserva – è lasciato in stato di incuria e abbandono lungo una delle passeggiate verdi più belle della città».

Infine, Pettini sollecita interventi concreti anche per quanto riguarda la laguna. «Le draghe che operano nello specchio d’acqua inizino a dragare il canale e a rimuovere le alghe. Si tratta di un’operazione che dovrebbe partire proprio in questo periodo. Vederle muoversi senza interventi evidenti ci preoccupa».

Il gruppo Insieme per Orbetello conclude ribadendo la volontà di collaborare in modo costruttivo, ma chiede risposte e azioni rapide per il bene della città e della sua vocazione turistica.