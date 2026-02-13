Giustizia, FDI Grosseto in piazza per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo

Grosseto: Il Circolo “Mirco Butelli” di Fratelli d’Italia Grosseto annuncia che sabato 14 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18, sarà presente in Corso Carducci (zona Chalet) a Grosseto con un gazebo informativo a sostegno del Sì al referendum confermativo del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia.

Nel corso della giornata saranno presenti dirigenti provinciali e locali del partito, amministratori del territorio, il consigliere regionale e i parlamentari grossetani, per incontrare i cittadini, distribuire materiale informativo e illustrare i contenuti di una riforma definita “storica” e attesa da decenni.

“Riformare la giustizia per renderla più giusta, efficiente, trasparente e libera da condizionamenti – si legge nella nota del circolo – è uno dei punti qualificanti del programma elettorale con cui Fratelli d’Italia assieme al centrodestra ha vinto le elezioni politiche del settembre 2022. La sua approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire ai cittadini il diritto al giusto processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione, disarticolare il sistema correntizio all’interno del Csm e restituire ai magistrati autorevolezza e dignità”.

“Cuore della riforma – prosegue la nota – è la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, ritenuta indispensabile per assicurare la piena parità tra accusa e difesa e la presenza di un giudice terzo, imparziale ed equidistante. La creazione di due carriere distinte, infatti, rafforza la terzietà del giudice e non mette in discussione l’indipendenza della magistratura, che resta un principio cardine del nostro ordinamento. Al contrario, la riforma ne rafforza l’autonomia, sottraendo potere alle correnti e introducendo strumenti di maggiore trasparenza”.

“Invitiamo tutti i cittadini a informarsi e a partecipare perché il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un’occasione concreta per modernizzare la giustizia italiana e garantire a tutti un processo più equo e trasparente. Il 14 febbraio saremo in Corso Carducci per spiegare le ragioni del Sì e confrontarci con la città”, termina il circolo “Mirco Butelli” Fratelli d’Italia Grosseto.