Buriano, Lista Civica L’Alternativa: “Medico annunciato ma ancora invisibile”

Castiglione della Pescaia: «“Il servizio medico a Buriano sarebbe stato “ripristinato”. Così afferma il Sindaco. Eppure, ad oggi, nella frazione non si è ancora visto nessun medico. Il nostro primo comunicato stampa sulla vicenda risale al 17 dicembre, ma la mancanza del medico a Buriano era già stata segnalata da settimane prima da numerosi cittadini», così la Lista Civica L’Alternativa.

«È quindi inesatto - prosegue la Lista Civica L’Alternativa - sostenere che il problema sia stato sollevato solo recentemente o, peggio ancora, minimizzarne la portata. L’Alternativa svolge fino in fondo il proprio ruolo di opposizione: segnalare le criticità che l’attuale amministrazione – e soprattutto il Sindaco – continua a non vedere o a fingere di non vedere. Non lo facciamo per polemica, ma per senso di responsabilità verso il territorio e verso chi vive ogni giorno nelle frazioni».

«Sulla reale assunzione di responsabilità da parte di questa amministrazione nutriamo seri dubbi. Troppo spesso abbiamo la sensazione che i problemi vengano affrontati solo dopo le nostre segnalazioni pubbliche, quasi nella speranza che possano passare sottobanco, che nessuno se ne accorga o che nessuno protesti. La verità è semplice: ad oggi, a Buriano, un medico non si è ancora visto. E i cittadini – soprattutto quelli delle frazioni – sono giustamente rammaricati da questo comportamento. Perché qui non si parla di eventi o passerelle, ma di un servizio essenziale, legato alla salute delle persone, in particolare degli anziani e di chi ha difficoltà a spostarsi».

«Dopo tre anni e mezzo di mandato, i risultati su questo fronte sono sotto gli occhi di tutti. O meglio, non si vedono. Quello che invece si vede ogni giorno sono le fotografie sui social con la fascia tricolore. Ma amministrare significa garantire servizi, non curare l’immagine. Noi continueremo a vigilare e a dare voce alle frazioni, perché la salute non può essere oggetto di annunci, ma di fatti concreti. Speriamo che questa vicenda non abbia il titolo di un noto romanzo di Gabriel Garcia Marquez: “CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA», termina la Lista Civica L’Alternativa.



