Ambulatorio di Buriano, l’Amministrazione chiarisce e conferma la continuità del servizio

Castiglione della Pescaia: «Nessuno ha annunciato l'arrivo di cinque medici, ma solo che era stato trovato un accordo di disponibilità con i cinque medici del poliambulatorio di Castiglione a coprire il posto vuoto lasciato a Buriano». La sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi risponde alle critiche della Lista L'Alternativa sulla temporanea assenza del medico nell’ambulatorio di Buriano, rimasto scoperto dal 1° gennaio.

«Quando è uscito il primo articolo sull'ambulatorio di Buriano - precisa la prima cittadina -, il 9 gennaio, ancora non sapevamo chi dei cinque medici del Poliambulatorio di castiglione della Pescaia avrebbe dato la disponibilità a sostituire il medico precedente. Oggi che tutti i lavori sono stati effettuati, montate le sei persiane, ripristinato il contatore Enel, installati due nuovi split caldo/freddo, ed è arrivata anche l’autorizzazione della Asl, sarà la Dott.ssa Bardini a fare il servizio a Buriano il secondo e quarto martedì del mese con la stessa cadenza del medico che l'aveva preceduta».

Il servizio sanitario di base - fanno sapere dal Comune - è di nuovo erogato in tutte le frazioni:

Vetulonia: primo e terzo martedì del mese dalle 9:30 alle 11:30 (dott.ssa Bertaccini)

Buriano: secondo e quarto martedì del mese dalle 9:00 alle 11:00 (dott.ssa Bardini)

Tirli: due giovedì al mese dalle 10:00 alle 11:30 (dott.ssa Bertaccini)

Punta Ala: il giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (dott.ssa Bardini) ed il martedì dalle 12:00 alle 14:00 (dott.ssa Pacheco Dos Santos).

«Nessun servizio sanitario di base è mancante - conclude la sindaca Nappi - ma continua ad essere erogato nelle stesse modalità degli ultimi 20 anni, pur sapendo che i medici non sono obbligati ad andare nelle frazioni, e che l'ambulatorio di Castiglione è aperto mattina e pomeriggio a disposizione di tutti i pazienti. Ci dispiace ancora una volta constatare che L'Alternativa invece di svolgere un ruolo di opposizione costruttiva nella risoluzione delle problematiche del territorio continua a non perdere occasione per mettere confusione soprattutto in questioni delicate relative al benessere ed alla sicurezza delle persone più anziane che hanno maggiore bisogno di rivolgersi ai medici».



