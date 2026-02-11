Imposta di soggiorno: fiducia al Sindaco, ma contrarietà nel merito e metodo non condiviso

Follonica: I Segretari comunali di Follonica di Forza Italia, Charlie Lynn, e della Lega, Alessandro Berardi, intervengono in merito alla seduta odierna del Consiglio Comunale e alla discussione sulla delibera relativa al Regolamento dell’Imposta di Soggiorno.

«Ribadiamo innanzitutto la piena fiducia politica e istituzionale nel Sindaco e nell’azione complessiva dell’Amministrazione comunale – dichiarano Lynn e Berardi –. Le posizioni espresse oggi in Consiglio non rappresentano in alcun modo una sfiducia, ma l’esercizio responsabile del ruolo politico all’interno della maggioranza».

Nel corso della seduta, i consiglieri comunali Stefano Boscaglia (Lega) e Riccardo D’Ambra (Forza Italia) avevano predisposto un emendamento volto a introdurre una clausola di salvaguardia sull’applicazione delle modifiche alle aliquote dell’Imposta di Soggiorno. Tuttavia, l’emendamento non è stato inserito nell’Ordine del Giorno, in quanto ritenuto tecnicamente inammissibile per il Consiglio odierno.

«Pur prendendo atto della valutazione tecnica – proseguono i Segretari – resta il dato politico emerso con chiarezza negli interventi in aula dei consiglieri Boscaglia e D’Ambra: una contrarietà netta all’innalzamento delle tariffe e, al tempo stesso, alle modifiche del regolamento, arrivate senza una reale e preventiva condivisione all’interno della maggioranza».

La scelta di abbandonare l’aula da parte dei due consiglieri è maturata proprio a fronte di questo scenario: «Un gesto politico – spiegano Lynn e Berardi – che intendeva sottolineare il dissenso su contenuti e metodo, senza mai mettere in discussione il rispetto delle istituzioni né la lealtà nei confronti del Sindaco».

Forza Italia e Lega ribadiscono infine la necessità di un confronto più strutturato e partecipato sui temi che incidono direttamente sul tessuto economico cittadino: «Continueremo a lavorare in modo costruttivo, responsabile e autonomo, convinti che decisioni di questa portata richiedano maggiore ascolto, condivisione e attenzione verso il mondo turistico e produttivo di Follonica».



