Il PD dell'Amiata Grossetana incontra la Flai CGIL e tiene alta l'attenzione sul tema del caporalato

Grosseto: Il PD dell'Amiata Grossetana ha incontrato Paolo Rossi, responsabile provinciale della Flai CGIL di Grosseto, per un confronto sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura e sulle azioni da mettere in campo a livello locale.

Al centro dell'incontro, il lavoro che la Flai CGIL sta portando avanti sul territorio, a partire dall'azione delle Brigate del Lavoro. Il PD dell'Amiata Grossetana ritiene fondamentale prestare attenzione alle dinamiche specifiche del contesto amiatino e costruire una collaborazione ampia, che coinvolga tutte le forze associative e sociali, comprese le aziende che operano nella legalità.





In questo quadro, il tavolo interprovinciale attivato dalle Prefetture di Grosseto e Siena rappresenta uno strumento importante per affrontare il fenomeno in modo coordinato, unendo prevenzione e controllo. Il PD sostiene le proposte avanzate dalla CGIL, a partire dalla piena attuazione della legge 199/2016 e dalla creazione di una checklist per le aziende e le cooperative "senza terra".

Contrastare il caporalato è una battaglia fondamentale per più ragioni: fermare lo sfruttamento e tutelare i diritti di chi lavora; ridurre le tensioni sociali che attraversano i nostri paesi, legate anche ai flussi migratori e alla questione abitativa; difendere l'eticità della filiera produttiva e le aziende sane, oggi penalizzate da una concorrenza sleale.

Non solo il PD, non solo la CGIL. Ci sarà bisogno di tutte le realtà del territorio per aiutare le istituzioni in un percorso che ha bisogno di mantenere alta l'attenzione su un tema centrale come la lotta al caporalato. Anche per questo il PD farà la sua parte, oggi più di ieri.