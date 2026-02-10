Scarlino, Fratelli d’Italia: Ilenia Biagiucci entra in Consiglio Comunale. Minucci: "Passaggio di testimone nel segno della competenza"

Scarlino: Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza e il proprio impegno all’interno del Consiglio Comunale di Scarlino. Con la ratifica della surroga avvenuta nell’ultima seduta, Ilenia Biagiucci fa il suo ingresso ufficiale in assise, prendendo il posto di Monica Faenzi.

L'avvicendamento, interno alla compagine di centrodestra, rappresenta per il partito un momento di crescita e di rinnovata energia, volto a garantire ai cittadini di Scarlino una rappresentanza solida, coerente e attenta alle esigenze del territorio.

A sottolineare l'importanza di questo passaggio è Luca Minucci, consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che esprime piena fiducia nel nuovo consigliere: “L'ingresso di Ilenia Biagiucci in Consiglio rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità di Scarlino," dichiara Minucci. "Ilenia è una risorsa che conosciamo bene: una ragazza determinata, preparata e profondamente legata alla sua terra. Siamo certi che saprà interpretare il ruolo con la serietà e lo spirito di servizio che da sempre contraddistinguono gli esponenti di Fratelli d’Italia. A lei vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che il coordinamento provinciale e regionale sarà sempre al suo fianco."

Con l’ingresso di Biagiucci, Fratelli d’Italia conferma la volontà di presidiare le istituzioni locali con figure di qualità, capaci di fare da ponte tra le istanze dei cittadini e i tavoli decisionali regionali e nazionali. "Scarlino è un comune strategico per la nostra provincia," conclude Minucci, "e con Ilenia in Consiglio continueremo a dare risposte concrete su temi chiave come lo sviluppo economico, la tutela ambientale e i servizi di prossimità."