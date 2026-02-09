Insieme per Orbetello: "Servono più medici all’Ospedale di Orbetello"

Orbetello: «Servono medici all’Ospedale di Orbetello». Lo sostiene, in un documento, l’Associazione Civica “Insieme per Orbetello” coordinata da Mauro Pettini, che nei giorni scorsi ha incontrato cittadini, operatori sanitari e utenti del presidio ospedaliero.

Secondo l’associazione «è necessario potenziare in particolare i reparti di Pronto Soccorso, Radiologia ed Ecografia, la diagnostica strumentale e gli ambulatori specialistici. Cittadini, utenti anziani e pensionati che hanno bisogno di visite urgenti non possono continuare ad attendere, come avviene oggi, lunghe liste di attesa. Una situazione che crea disagio e mette a rischio il diritto alla salute. Lo stesso discorso è valido per il Presidio Ospedaliero di Pitigliano, così come per i servizi di assistenza sul territorio sia infermieristica che sociale».

Per questo, “Insieme per Orbetello”, come Gruppo Civico, chiede di intervenire con decisione per rafforzare gli organici del personale Medico e Specialistico del Presidio Ospedaliero della Madonnella, garantendo servizi adeguati e tempestivi a tutta la popolazione del territorio.



