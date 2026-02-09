Innovazione e sicurezza a Grosseto: Popolari Civici e UDC rilanciano con un’app di segnalazione civica

Grosseto: "I gruppi Popolari Civici per Grosseto e UDC ribadiscono con forza che la sicurezza dei cittadini deve tornare al centro dell’azione amministrativa. In un contesto in cui crescono le preoccupazioni legate a degrado, microcriminalità e episodi di violenza, riteniamo indispensabile un cambio di passo che coniughi prevenzione, tecnologia e partecipazione attiva della comunità.

In questa direzione, proponiamo l’adozione di strumenti innovativi per rafforzare il controllo del territorio e migliorare la capacità di intervento delle istituzioni. In particolare, riteniamo strategico sviluppare un’applicazione digitale – possibilmente realizzata anche con il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Grosseto – che permetta ai cittadini che vi aderiranno di segnalare in tempo reale situazioni di pericolo o episodi di violenza.

Barbara Chelli sottolinea: “La sicurezza non è uno slogan, ma una responsabilità concreta verso i nostri cittadini. Questa proposta nasce dall’ascolto dei quartieri e delle famiglie, che chiedono maggiore presenza delle istituzioni e strumenti moderni per sentirsi più protetti. Coinvolgere anche le scuole in questo progetto significa investire in cultura civica e responsabilità collettiva.”

Questa app non sarebbe un semplice strumento tecnologico, ma un vero e proprio patto civico tra cittadini e istituzioni: chi la scarica entra a far parte di una comunità attiva e responsabile, capace di segnalare tempestivamente criticità e favorire comportamenti di tutela e prevenzione.

Amedeo Gabbrielli aggiunge: “A Grosseto occorre un sistema di sicurezza che garantisca immediatezza nella raccolta delle informazioni e rapidità nell’intervento. Un’app di segnalazione civica potrebbe rappresentare uno strumento efficace per integrare tecnologia, partecipazione dei cittadini e collaborazione con le forze dell’ordine. Si tratterebbe di un passo concreto verso una città più sicura e organizzata.”

Allo stesso tempo, la piattaforma fornirebbe alle forze dell’ordine informazioni utili e aggiornate per un monitoraggio più efficace della città, migliorando la capacità di intervento e contribuendo a scoraggiare comportamenti violenti o illegali.

Per Popolari Civici per Grosseto e UDC, questa proposta rappresenta una visione chiara di città: più sicura, più partecipata e più moderna, in cui tecnologia e responsabilità civica procedono insieme per il bene della comunità.

Firmato:

Popolari Civici per Grosseto