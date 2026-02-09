Gabbrielli (Noi Moderati UDC CP), proposta di Benemerenza cittadina per la pittrice Laura Ferretti

Grosseto: “Il Consigliere comunale Amedeo Gabbrielli, Capogruppo “Noi Moderati – UDC – Centro Popolare”, nel commemorare la figura di Laura Ferretti, pittrice grossetana scomparsa il 27 giugno 2019, ritiene opportuno che il Consiglio comunale valuti e si pronunci in merito al conferimento della Benemerenza della Città di Grosseto in suo onore”.

“La presente richiesta non è da intendersi quale iniziativa di carattere personale, bensì quale appello istituzionale fondato su una stima ampiamente condivisa e presumibilmente già maturata anche in seno ad altri componenti del Consiglio.

Laura Ferretti, moglie di Claudio Rossi, professore e apprezzato allenatore di calcio giovanile, ha manifestato un profondo attaccamento alla propria terra, della quale è stata una delle più significative e sensibili interpreti artistiche.

Attraverso la sua produzione pittorica, incentrata prevalentemente sui paesaggi, l’artista maremmana ha saputo rappresentare con particolare intensità la dimensione spirituale della Maremma, elevando la natura a simbolo di vita, memoria e riflessione interiore. Insignita di numerosi premi e riconoscimenti, ha contribuito in modo rilevante alla diffusione e alla valorizzazione dell’arte toscana nel mondo, rafforzando l’identità culturale del territorio grossetano.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il conferimento della Benemerenza della Città di Grosseto costituisca un riconoscimento appropriato e meritevole nei confronti della sua figura e del suo significativo lascito artistico e umano”, conclude Gabbrielli.



