Minucci Ceccherini Amati: "PNRR, fallimento della gestione Limatola"

Grosseto: La Provincia di Grosseto rischia di perdere milioni di euro per ritardi e inefficienze legati al fallimento della gestione Limatola dei fondi PNRR. Lo spiegano, in un comunicato congiunto, Minucci, Ceccherini e Amati.

«Qui il rischio non è teorico - dichiarano gli esponenti politici di Fratelli d'Italia -, ma reale: la mancata consegna entro i termini di proroga e la conseguente perdita del finanziamento PNRR, con un danno economico enorme per il territorio e per le future generazioni».

«Di fronte a questo scenario, appare quantomeno surreale l’atteggiamento della sinistra grossetana e del presidente Limatola, che invece di assumersi le proprie responsabilità preferiscono attaccare pretestuosamente il Comune di Grosseto, che non presenta le criticità evidenziate nei progetti provinciali».

«Il problema non è il PNRR. Il problema è chi governa la Provincia di Grosseto. E oggi la gestione Limatola dimostra tutta la sua inadeguatezza nel coordinare uffici, imprese e tempistiche su opere strategiche».

«Chiediamo al presidente Limatola di uscire dalla propaganda e di dire chiaramente ai cittadini a che punto sono realmente i lavori, quali misure intenda adottare e chi si assumerà la responsabilità politica nel caso in cui questi fondi vadano persi».

«Vorremmo anche dire ai consiglieri comunali Rosini e De Martis, che in passato hanno ironizzato sui lavori di Piazza della Palma che Limatola per ciò che attiene i lavori del PNRR è stato ancora più sfortunato del centrodestra grossetano! Per non parlare dei ritardi che si registrano in tutti i comuni governati dal PD, ma di cui ovviamente non hanno fatto mai menzione».

«La Provincia di Grosseto non può permettersi di perdere risorse fondamentali per colpa di ritardi, inefficienze e mancanza di guida politica. Su questo vigileremo con la massima attenzione e non faremo sconti a nessuno» concludono Minucci, Ceccherini e Amati.



