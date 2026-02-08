Comuni montani. Amorese (FdI): "Reinserimento dei territori toscani grazie a dialogo con Governo"

Firenze: “Alcuni comuni della Toscana tornano ad essere riconosciuti come ‘montani’, grazie ad un costante e costruttivo dialogo con il governo. Questo lavoro ha portato ad una rivisitazione dei parametri per un nuovo, e giusto, reinserimento in questa classificazione. Si tratta di una scelta dettata da saggezza e pragmatismo da parte dell’esecutivo, che ha tenuto nella corretta considerazione le reali esigenze di comuni che vivono opportunità da offrire ma, al contempo, anche difficoltà dettate dall’area geografica in cui sorgono. Per l’esecutivo Meloni nessun territorio deve restare indietro, e merita ogni attenzione, per una concreta valorizzazione delle proprie identità e peculiarità”. Lo scrive, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia e firmatario di una proposta di legge sui territori montani Alessandro Amorese.

(foto copertina Castell'Azzara)