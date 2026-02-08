Bullismo e cyberbullismo: Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Grosseto promuovono sensibilizzazione e ascolto

Grosseto: In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si è svolta sabato 7 febbraio, il circolo “Mirco Butelli” Fratelli d’Italia Grosseto e Gioventù Nazionale hanno scelto di essere tra i cittadini, portando questo importante e delicato tema al centro dell’attenzione, trasformando una ricorrenza simbolica in un momento concreto di ascolto e sensibilizzazione con i cittadini.

“Essere in pieno centro cittadino con un nostro gazebo in una giornata come questa – sottolineano dal circolo Fratelli d’Italia Grosseto – significa ribadire che la lotta al bullismo e al cyberbullismo non si combatte solo con le leggi, ma anche con la presenza costante sul territorio, l’ascolto e il dialogo diretto con i ragazzi e le famiglie”.

Il momento più significativo della giornata è stato proprio il confronto con i più giovani. Numerosi ragazzi e ragazze si sono fermati al gazebo per fare domande, raccontare esperienze e chiedere informazioni. “È da questi incontri – spiegano da Gioventù Nazionale Grosseto – che comprendiamo quanto sia importante parlare la stessa lingua dei nostri coetanei. La prevenzione passa dal dialogo, dal non lasciare nessuno solo e dal costruire una comunità capace di proteggere chi è più fragile”.

A rafforzare il messaggio dell’iniziativa è stata anche la presenza davanti al gazebo di tantissimi dirigenti e amministratori locali, dei parlamentari di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia e Fabrizio Rossi, quest’ultimo, capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e del consigliere regionale Luca Minucci che si sono intrattenuti con i cittadini, confermando l’impegno del governo Meloni nel contrasto al cyberbullismo e alla violenza in rete.

“La lotta al bullismo e al cyberbullismo richiede un impegno costante, concreto e condiviso. Fratelli d’Italia Grosseto e Gioventù Nazionale Grosseto continueranno a lavorare affinché nessun adolescente venga lasciato solo e la tutela dei minori resti una priorità reale dell’azione politica e sociale”, termina la nota.



