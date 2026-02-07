Giorno del Ricordo: Saccardi, ‘Sia impegno condiviso delle istituzioni’

Firenze: “Il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo sono due ricorrenze istituite per commemorare due tragedie del Novecento. Entrambe - dichiara la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi - fanno parte della memoria collettiva italiana ed europea. Proprio in considerazione del fatto che la seduta solenne del Consiglio regionale prevista per il Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio, sia apparsa a molti come un evento di parte e politicizzato anziché come memoria collettiva, mi assumo la responsabilità di ricondurre questa giornata all’interno dell’istituzione che rappresenta tutti i toscani, indipendentemente dall’area e dall’appartenenza politica. Pertanto, la commemorazione si svolgerà, senza interventi esterni, nell’ambito del consiglio regionale. Il Giorno del Ricordo è una ricorrenza che rievoca un’immane tragedia vissuta dagli italiani e che non consento a nessuno né di strumentalizzare né di considerare come una celebrazione di parte. A partire da oggi, l’obiettivo è rafforzare il carattere pienamente condiviso di entrambe le ricorrenze, affinché il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo siano sempre più patrimonio di tutti e diventino parte integrante del calendario civile della Regione Toscana”.