Follonica a Sinistra: "Pressapochismo e arroganza, il conto lo paga la città"

Follonica: Follonica a Sinistra denuncia con forza la gestione approssimativa, arrogante e politicamente irresponsabile dell’Amministrazione comunale, che ancora una volta dimostra di non essere all’altezza del ruolo che ricopre, mettendo a rischio risorse, opere e credibilità istituzionale della città.

«Le censure della Prefettura sulla variazione di bilancio approvata dalla maggioranza - si legge nella nota - non sono un dettaglio né una questione per addetti ai lavori: sono il segnale politico evidente di un modo di amministrare superficiale, frettoloso e privo di rispetto delle regole, che rischia di compromettere investimenti fondamentali per Follonica. La maggioranza ha scelto deliberatamente di forzare i tempi e i passaggi istituzionali, ignorando le segnalazioni dell’opposizione e procedendo comunque alla votazione di una delibera palesemente fragile. Un atto di arroganza politica che dimostra come il confronto democratico e il ruolo del Consiglio comunale siano stati considerati un ostacolo, anziché una garanzia. Non si può far finta di nulla: chi ha votato quella delibera se ne assume oggi una responsabilità politica piena e diretta. I consiglieri e le consigliere di maggioranza che hanno partecipato a quella votazione non possono nascondersi dietro la disciplina di partito o la fretta imposta dall’Amministrazione. Quando un atto viene pubblicamente censurato da un’istituzione dello Stato, è legittimo chiedersi chi pagherà per questo errore amministrativo e politico. Chi risponderà del tempo perso, delle opere bloccate, dell’incertezza creata? Chi si assumerà la responsabilità di aver esposto la città a un danno concreto per pura superficialità e per la presunzione di poter ignorare regole e istituzioni senza conseguenze? Follonica merita un’Amministrazione capace, seria e rispettosa. Non una maggioranza che governa a colpi di forzature, mettendo a rischio il futuro della città».