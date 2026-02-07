Congresso Provinciale Lega Grosseto: Andrea Maule eletto Segretario Provinciale all’unanimità

Grosseto: Si è svolto il Congresso Provinciale della Lega Grosseto, un appuntamento molto atteso dai militanti e dai sostenitori del partito, che ha rappresentato un momento di alto valore politico, organizzativo e identitario per la comunità leghista maremmana.

Alla presenza del Commissario Regionale della Lega Toscana, On. Andrea Crippa, del Senatore Manfredi Potenti, dell’On. Andrea Barabotti e dell’eurodeputata Susanna Ceccardi, l’assemblea elettiva ha proceduto all’elezione del nuovo Segretario Provinciale. Con voto unanime, Andrea Maule è stato eletto Segretario Provinciale della Lega Grosseto, a conferma del lavoro svolto nell’ultimo anno e della fiducia piena riposta nella sua guida.





Insieme al Segretario Provinciale sono stati eletti membri del Direttivo Provinciale: Paola Piu, Luca Salvadori, Walter Capitani, Sara Minozzi, Gino Tornusciolo e Luca Grisanti, componendo una squadra rappresentativa delle diverse realtà territoriali e amministrative della provincia.

Nel corso della fase congressuale sono intervenuti per un saluto anche Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Roberto Berardi, segretario provinciale di Forza Italia, e Riccardo Paolini, coordinatore di Nuovo Millennio, a testimonianza del clima di dialogo e collaborazione all’interno della coalizione di centrodestra sul territorio.

Nel suo intervento precongressuale, Andrea Maule ha parlato di continuità rispetto al percorso già avviato come Commissario Provinciale, ribadendo l’importanza della condivisione e del gioco di squadra. Ha inoltre annunciato l’intenzione di allargare il Direttivo Provinciale ai Segretari delle cinque sezioni territoriali, rafforzando ulteriormente il legame tra il livello provinciale e quello locale.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai prossimi impegni elettorali, con particolare riferimento alle elezioni amministrative del 2027, che vedranno coinvolti numerosi Comuni della provincia, a partire dal capoluogo Grosseto. Un orizzonte politico che la Lega Grosseto intende affrontare con una struttura rinnovata, radicata e pronta a tornare protagonista sul territorio.

Con il Congresso Provinciale si chiude una fase di riorganizzazione e se ne apre una nuova, all’insegna della partecipazione, della responsabilità e del rilancio dell’azione politica della Lega in Maremma.