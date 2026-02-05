Riforma della giustizia: ad Arcidosso un incontro per capire le ragioni del No

Primo incontro sul tema in Amiata, organizzato dal PD.

Arcidosso: Venerdì 6 febbraio alle 18:30, nella Sala del Consiglio Comunale di Arcidosso, si terrà l'incontro pubblico "Perché No. I motivi di chi si oppone alla riforma della giustizia", organizzato dal Partito Democratico dell'Amiata Grossetana in collaborazione con il locale Comitato per il No alla riforma della giustizia.

L'iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai cittadini un'occasione di approfondimento sui contenuti del referendum costituzionale, dando voce alle ragioni di chi ritiene che la riforma proposta metta a rischio principi fondamentali del nostro ordinamento.

Il corpo dell'evento sarà incentrato sull'intervento di Christian Sensi, avvocato e membro di "Avvocati per il No", che illustrerà i profili tecnico-giuridici della riforma e le criticità sollevate da una parte significativa del mondo forense. Il contributo di Antonella Coppi, dell'ANPI provinciale, porterà la prospettiva di chi vede nella difesa della Costituzione un impegno civile che affonda le radici nei valori della Resistenza.

I saluti saranno affidati a Rachele Nanni (PD Arcidosso) e Federico Badini (PD Amiata Grossetana).

L'incontro è aperto a tutti: un'occasione per informarsi, confrontarsi e arrivare preparati al voto e costituisce il primo appuntamento di altri che, il Partito Democratico e le altre forze politiche che costituiscono il Comitato del No, stanno organizzando.