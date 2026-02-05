Noi, per Gavorrano!: presentata mozione di solidarietà alle Forze dell’Ordine. Prima firmataria Chiara Vitagliano

Gavorrano: “Il gruppo consiliare Noi, per Gavorrano! ha depositato una mozione di solidarietà verso le Forze dell’Ordine, con prima firmataria la consigliera comunale Chiara Vitagliano, per esprimere una condanna netta e senza ambiguità delle crescenti aggressioni ai danni delle divise e, in particolare, per manifestare vicinanza all’agente della Polizia di Stato brutalmente aggredito il 31 gennaio a Torino durante una manifestazione degenerata in violenze”.

«Quanto accaduto a Torino – dichiara Chiara Vitagliano – è un fatto gravissimo che non può essere archiviato come semplice episodio di cronaca. Chi aggredisce un agente mentre svolge il proprio servizio non colpisce solo una persona, ma lo Stato e la sicurezza di tutti i cittadini. È nostro dovere, come istituzioni locali, assumere una posizione chiara e inequivocabile: tolleranza zero verso ogni forma di violenza contro le Forze dell’Ordine».

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a esprimere pubblicamente, a nome dell’intera comunità di Gavorrano, piena solidarietà all’agente aggredito e un ringraziamento sentito a tutte le Forze dell’Ordine, a condannare con la massima fermezza ogni atto di intimidazione o aggressione contro le divise e a promuovere iniziative concrete sul territorio per rafforzare la cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell’autorità dello Stato.

Il gruppo Noi, per Gavorrano! sottolinea come il preoccupante aumento di aggressioni fisiche e verbali verso le Forze dell’Ordine rischi di alimentare un clima di delegittimazione e di impunità che va contrastato con decisione, anche attraverso una presa di posizione forte delle istituzioni locali.

«Questa mozione – conclude Vitagliano – vuole essere un segnale chiaro: Gavorrano sta dalla parte di chi ogni giorno indossa una divisa per garantire sicurezza, legalità e convivenza civile. Senza se e senza ma».



