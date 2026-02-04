Lega Grosseto: Ordine del Giorno a sostegno delle Forze dell’Ordine presentato in numerosi Comuni della provincia

Grosseto: "In queste ore i consiglieri comunali della Lega, presenti nei diversi Comuni della provincia di Grosseto, stanno depositando – anche in sinergia con i colleghi delle altre forze del centrodestra – un Ordine del Giorno di solidarietà alle Forze dell’Ordine, a seguito dei gravi fatti avvenuti a Torino lo scorso 31 gennaio, quando un agente della Polizia di Stato è stato brutalmente aggredito durante una manifestazione degenerata in violenza.

La mozione è già stata presentata da Franca Gramola nel Comune di Roccastrada, da Andrea Maule a Gavorrano, da Walter Capitani a Monte Argentario, da Stefano Boscaglia a Follonica e da Gilberto Alviani a Seggiano. Altri consiglieri comunali della Lega sono al lavoro in queste ore per depositare analoghi atti nei rispettivi Consigli comunali, condividendo il testo con le altre forze che compongono la coalizione di centrodestra.

Con questo Ordine del Giorno si esprime piena, totale e incondizionata solidarietà all’agente aggredito e un ringraziamento pubblico a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, condannando con la massima fermezza ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione nei confronti delle divise.

Nel documento si ribadisce che la sicurezza rappresenta una condizione essenziale per la libertà dei cittadini e per il corretto funzionamento delle istituzioni, che le Forze dell’Ordine costituiscono il primo e fondamentale presidio di legalità sul territorio e che non può esistere alcuna forma di dissenso legittimo che giustifichi l’uso della violenza contro lo Stato e i suoi rappresentanti.

L’Ordine del Giorno impegna inoltre i Sindaci e le Giunte a trasmettere l’atto al Prefetto e alle Autorità competenti, a promuovere iniziative volte a rafforzare la cultura della legalità e del rispetto delle regole, a sostenere anche simbolicamente le Forze dell’Ordine attraverso iniziative istituzionali e a trasmettere il documento ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato, al Ministero dell’Interno e ai Presidenti dei due rami del Parlamento, affinché quanto espresso dai Consigli comunali possa contribuire al rafforzamento delle tutele per le Forze dell’Ordine e alle iniziative legislative in materia di sicurezza.

La Lega Grosseto ribadisce con forza la propria posizione di tolleranza zero verso ogni forma di violenza e conferma il proprio sostegno a chi ogni giorno garantisce sicurezza, legalità e ordine nelle nostre comunità", termina Lega provinciale Grosseto.



