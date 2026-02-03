Castiglione della Pescaia, L’Alternativa cambia capogruppo: Aldo Iavarone al posto di Ianetta Giannotti

Castiglione della Pescaia: "La lista civica L’Alternativa annuncia ufficialmente l’avvio dell’avvicendamento nel ruolo di capogruppo all’interno del Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia, un passaggio che si inserisce in un percorso politico condiviso, trasparente e coerente con i valori fondanti della lista".

"Il Presidente della lista civica L’Alternativa, Franco Lippi, - prosegue - comunica che in data 2 febbraio 2026 è stata trasmessa formale PEC al Comune di Castiglione della Pescaia per avviare l’iter amministrativo relativo alla sostituzione del Capogruppo consiliare. A seguito di tale comunicazione, il ruolo di capogruppo de L’Alternativa sarà ricoperto dal consigliere comunale Aldo Iavarone, che subentra alla consigliera Ianetta Giannotti.

«Questo avvicendamento – dichiara il presidente Franco Lippi – non rappresenta una semplice rotazione di incarichi, ma una scelta politica consapevole, maturata all’interno della lista, nel segno della continuità dell’azione amministrativa e del rafforzamento del nostro ruolo in Consiglio Comunale». Nel corso del suo mandato da capogruppo, la dottoressa Ianetta Giannotti ha rappresentato L’Alternativa con determinazione, competenza e spirito critico, affrontando temi centrali per la vita amministrativa del Comune: dalla pianificazione del territorio alla gestione delle risorse pubbliche, dal metodo decisionale dell’amministrazione al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale.

«A Ianetta Giannotti – prosegue Lippi – vanno i miei complimenti personali e quelli dell’intero direttivo per il lavoro svolto in aula consiliare, sempre improntato alla serietà, allo studio degli atti e alla difesa dell’interesse pubblico. Ha esercitato il ruolo di capogruppo con equilibrio ma senza rinunciare a una posizione politica chiara, autonoma e coerente, incarnando pienamente lo spirito civico de L’Alternativa».

Contestualmente, la lista civica rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo Capogruppo Aldo Iavarone, chiamato a svolgere un ruolo centrale in una fase politica delicata e decisiva per il futuro di Castiglione della Pescaia.

«Siamo certi – conclude il Presidente – che Aldo Iavarone saprà interpretare questo incarico con fermezza e senso delle istituzioni, rafforzando l’azione politica de L’Alternativa in Consiglio Comunale. Il suo contributo sarà fondamentale per continuare a svolgere un’opposizione seria, concreta e costruttiva, capace di avanzare proposte, vigilare sulle scelte dell’amministrazione e dare voce a quei cittadini che chiedono maggiore trasparenza, partecipazione e visione per il futuro del nostro territorio».

La lista civica L’Alternativa conferma così il proprio impegno a essere una forza politica autonoma, credibile e radicata, pronta a confrontarsi senza sconti ma con responsabilità, mettendo al centro la tutela del territorio, la qualità delle decisioni pubbliche e il rispetto del ruolo del Consiglio Comunale", termina la nota.



