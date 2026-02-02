Patto per il Nord Grosseto: “Tolleranza zero contro chi aggredisce le Forze dell’Ordine”

Ferma condanna per l’aggressione a un agente a Torino. “Chi attacca la divisa attacca lo Stato”

Grosseto: Il coordinamento di Patto per il Nord Grosseto esprime indignazione e ferma condanna per la vile aggressione subita da un agente della Polizia di Stato durante i disordini avvenuti a Torino nel corso della manifestazione collegata alle vicende del centro sociale Askatasuna.

Le immagini diffuse parlano chiaro: un poliziotto accerchiato e colpito con brutalità da un gruppo organizzato di violenti. Un attacco allo Stato, alla legalità e a chi ogni giorno indossa una divisa per difendere i cittadini.

"Apprendiamo che il primo arrestato per questa aggressione - afferma Patto per il Nord Grosseto - risulta provenire dalla provincia di Grosseto. Un fatto che non può che suscitare amarezza e sdegno nella nostra comunità, che non si riconosce in alcuna forma di estremismo o violenza.

È tempo di dire con chiarezza che chi attacca le Forze dell’Ordine attacca lo Stato. Servono risposte ferme: certezza della pena, applicazione rigorosa delle misure cautelari e nessuna tolleranza verso chi trasforma le piazze in campi di battaglia".

Patto per il Nord Grosseto esprime piena solidarietà all’agente ferito e a tutti gli uomini e le donne in divisa e chiede che venga fatta piena luce sui fatti e che i responsabili paghino senza sconti.

"Grosseto è terra di persone perbene, di lavoro e di rispetto delle istituzioni. Chi sceglie la violenza - conclude Patto per il Nord Grosseto - non ci rappresenta".