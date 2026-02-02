Cultura, Amorese (FDI): "Mic, i finanziamenti in Toscana superano 36 milioni"

Firenze: “I finanziamenti per interventi di molteplice natura, dalla conservazione, alla manutenzione, dal restauro alla valorizzazione per la Toscana, previsti nel PIano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027, superano i 36 milioni di euro (36.320.580,9 euro).

Il ministero della Cultura ha individuato, anche nella nostra regione e con visite regolari del ministro Alessandro Giuli, alcuni luoghi in cui il patrimonio culturale e artistico ha necessità di interventi di restauro, riqualificazione e manutenzione ad hoc e, in taluni casi, alcune realtà trascurate a lungo dovranno essere, letteralmente, riportate a nuova vita. Si tratta, da parte del governo Meloni, di riservare ancora una volta alla Toscana un’attenzione dedicata e mirata. Tra i prossimi passaggi dell’iter legislativo, quello alla Corte dei Conti”. A renderlo noto, il deputato e capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese.



