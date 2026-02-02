Comitato Follonichese per il No al Referendum: "Una lezione dell’Università della Libera Età utilizzata per sostenere una sola posizione di voto"

Follonica: «Incredibile o sconcertante? Come Comitato per il NO di Follonica - si legge nella nota - non sappiamo quale aggettivo sia più adatto per descrivere il comportamento del “rettore” dell’Università della Libera Età, avvocato Davide Novelli, che in aula ha apertamente propagandato, senza alcun contraddittorio, la scelta per il SÌ al quesito referendario del 22 e 23 marzo prossimi. Non avremmo pensato che una lezione della ULE potesse essere utilizzata per sostenere una sola posizione di voto, violando ogni principio di par condicio che dovrebbe garantire, in un’iniziativa pubblica di questo tipo, pari dignità e spazio a tutte le opinioni politiche e civili. Viviamo purtroppo in una fase storica in cui il rispetto delle regole viene sempre più spesso schiacciato dalla forza o dall’arroganza del ruolo (Trump, in questo senso, docet). Eppure è proprio il diritto, a livello internazionale come locale, a garantire il corretto esercizio del potere. Solo il rispetto delle regole sostanzia l’effettivo comportamento democratico. Pensare che una posizione di potere, grande o piccola che sia, consenta di sottrarsi alle regole significa minare i fondamenti stessi del vivere civile. Ed è esattamente quello che, a nostro avviso, è avvenuto con questo episodio. L’Università della Libera Età è un servizio erogato dal Comune e, come tale, dovrebbe sottostare alle regole della Pubblica Amministrazione e ai principi democratici di imparzialità e pluralismo. Chiediamo pertanto che venga posto rimedio a quanto avvenuto e che, per par condicio, sia concesso alle posizioni del NO, analogo spazio nella platea dell’Università» termina la nota del Comitato Follonichese per il No al Referendum.