Bonifica Sitoco. Orbetello Bene Comune: "Minucci è il benvenuto nelle nostre iniziative, se ci aiuta a fare chiarezza"

Orbetello: A pochi giorni dall’Assemblea Pubblica di sabato 24 gennaio che ha permesso ai cittadini di fare il punto sul problema Sitoco, iniziano a fioccare le prese di posizione.

«Ricordiamo - si legge nella nota del Comitato Civico "Orbetello Bene Comune" - che l'assemblea cittadina all’unanimità ha deciso di approvare l’Ordine del Giorno proposto dal Consiglio Direttivo di OBC, ovvero richiedere agli Enti competenti risposte chiare e definitive circa lo stato della bonifica. Ai cittadini non interessa la polemica politica, chiedono solo di sapere la verità, soprattutto quando è a rischio la loro salute. E allora, mentre attendiamo queste risposte, pervengono dichiarazioni che, invece di prendere la strada del chiarimento, contribuiscono ad alimentare le legittime preoccupazioni dei cittadini».

«In base a tali esternazioni - continua il Comitato - vorremmo per esempio sapere dal Consigliere Regionale Minucci se corrisponda al vero il fatto che ci sarebbero atti che testimonierebbero la volontà del Governo di ricostituire il finanziamento di 30 milioni una volta presentato il progetto esecutivo della bonifica, per la parte che riguarda l'intervento pubblico. Noi non siamo riusciti a trovare un atto che testimoniasse tale volontà ma certamente il Consigliere Regionale Minucci, forse per la sua presenza nella Cabina di Regia istituita presso il Ministero dell’Ambiente proprio allo scopo di procedere a dare soluzioni al problema Sitoco, ha un osservatorio privilegiato rispetto al nostro e potrà quindi informare i cittadini preoccupati quale sia l'atto che prova tale volontà. Va da se che la sua affermazione contenuta nell’articolo su Maremmanews del 28 gennaio scorso fosse confermata, potremmo tutti richiede agli Enti preposti ed alla proprietà di realizzare finalmente un progetto di bonifica».

«Altro argomento - aggiungono da "Orbetello Bene Comune" - che non riusciamo a comprendere è sapere cosa sia potuto accadere rispetto al mancato progetto esecutivo: la Cabina di Regia, messa a conoscenza dell'erogazione del finanziamento, perché non si è applicata per la presentazione del progetto di bonifica? Sarebbe interessante sapere perché in cinque anni non si sia riusciti a dotarsi di uno strumento indispensabile, aldilà dell'erogazione di quel finanziamento. Anche su questo forse il Consigliere Regionale Minucci potrebbe aiutarci a conoscere la verità di quanto accaduto. Infine, veniamo al rapporto con Laguna Azzurra Srl, l’attuale proprietà della parte privata, una società che risulta aver presentato piani di sviluppo, ma non ci risulta abbia mai presentato un piano per la bonifica sia per i bacini che per la parte edificata. Adesso la società risulta essere in liquidazione. Anche qui, cosa significa, la società forse non è più interessata a quel territorio? Oppure desidera ancora svilupparlo e sta attendendo per capire cosa accadrà, sia nel merito della bonifica a carico della collettività (i 30milioni) che rispetto ai piani che ha presentato? Come si può capire, ogni intervento suscita mille domande che richiederebbero altrettante risposte. Ora, visto che il Consigliere Regionale Minucci è intervenuto con affermazioni importanti e anche confortanti (se veritiere) dopo la nostra iniziativa pubblica, gli chiediamo di voler cortesemente rispondere a queste poche, ma nette, domande, ribadendo che OBC è sempre disponibile a ogni confronto soprattutto con le persone che ricoprono incarichi politici, amministrativi e istituzionali, che potrebbero insieme ai cittadini, premere affinché l'area venga bonificata al più presto. Nel prossimo mese di febbraio stiamo organizzando molte iniziative secondo la consueta formula dell’Assemblea Pubblica, quindi lo attendiamo fiduciosi per fare finalmente chiarezza sulla confusa situazione che grava, alla fine, sulle spalle dei cittadini del Comune di Orbetello».







