Nieto (Svolta per l'Argentario): "Cassonetti interrati, la farsa dell’amministrazione. Promesse sotterrate, bidoni parcheggiati"

Monte Argentario: «I bidoni interrati, punto apicale della "rivoluzione Vaiani", dove sono? Che fine hanno fatto?». E' quanto chiede Marco Nieto capogruppo di Svolta per l'Argentario.

«Dovevano rappresentare - continua Nieto - una svolta storica per il decoro urbano e la raccolta differenziata. Dovevano dimostrare l’efficienza di un’amministrazione che ama raccontarsi come “operativa”. E invece oggi la verità è sotto gli occhi di tutti: i cassonetti interrati non sono interrati da nessuna parte. Sono accatastati, imballati e abbandonati da tempo nell’area dell’ex Aeronautica. Un parcheggio a cielo aperto per l’ennesima promessa mancata. Questa non è una semplice questione tecnica. È una presa in giro politica. L’assessore competente aveva sbandierato un cronoprogramma preciso, con date, fasi e tempi certi. Un cronoprogramma usato per riempire comunicati, interviste e post autocelebrativi. Oggi quel cronoprogramma è sparito, così come sono sparite le spiegazioni. Nessuna chiarezza, nessuna assunzione di responsabilità, solo silenzio e imbarazzo».

«C’è un aspetto ancora più grave - aggiunge il capogruppo di Svolta per l'Argentario - che l’amministrazione tenta di far dimenticare: da anni vengono inviate PEC formali per segnalare le criticità legate alle installazioni dei cassonetti interrati. Segnalazioni puntuali, documentate, politicamente e tecnicamente fondate. E quali sono state le risposte verbali? Sempre le stesse, liquidatorie e arroganti: “ma ci sono gli ingegneri”. Come se questo bastasse a cancellare i problemi. Come se appellarsi genericamente a “gli ingegneri” fosse una risposta politica. Come se le criticità segnalate potessero essere ignorate senza conseguenze. Oggi quelle PEC trovano una clamorosa conferma nei fatti. I problemi c’erano, erano stati segnalati, erano noti. L’amministrazione ha scelto di non ascoltare. Ha preferito tirare dritto con la propaganda, ignorando avvertimenti e osservazioni, salvo poi ritrovarsi con un progetto bloccato e milioni di euro fermi. Nel frattempo i cittadini continuano a subire i disservizi di sempre, mentre gli investimenti pubblici restano inutilizzati. Altro che efficienza: qui siamo davanti a incapacità di programmazione, superficialità amministrativa e totale scollamento dalla realtà».

«La domanda è inevitabile - aggiunge Nieto -: l’amministrazione sapeva di non poter rispettare i tempi annunciati? E se lo sapeva, perché ha continuato a raccontare una favola ai cittadini? Perché questo è il punto politico centrale: non il ritardo in sé, ma la propaganda costruita su dati e tempi che non corrispondevano al vero. Annunci prima, problemi dopo. Come sempre. È inaccettabile che un progetto finanziato, acquistato e presentato come “pronto” sia fermo da mesi senza spiegazioni credibili. È inaccettabile che i cittadini lo scoprano non grazie alla trasparenza dell’amministrazione, ma perché i bidoni sono lì, visibili, fermi, a smentire ogni narrazione ufficiale. Altro che rivoluzione ecologica. Qui siamo alla politica degli slogan, mentre la realtà resta parcheggiata dietro un cancello. I cittadini hanno diritto a sapere perché le segnalazioni inviate via PEC sono state ignorate; chi ha sbagliato il cronoprogramma; perché i bidoni non sono stati installati; quando finirà questa farsa; e chi si assumerà la responsabilità politica di questo fallimento. Perché senza risposte chiare, questa vicenda resterà il simbolo di un’amministrazione che non ascolta, non programma e non risponde, ma pretende fiducia a colpi di annunci. E su questa storia, l’opposizione non farà sconti. Perché la fiducia dei cittadini non si liquida con un “ci sono gli ingegneri”. Si costruisce con i fatti. E qui, purtroppo, i fatti parlano chiarissimo».



