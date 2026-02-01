Beni culturali. Simona Petrucci (FdI): "Dal MIC più di 3 mln tra Arezzo e Grosseto"

Grosseto: «In arrivo dal Ministero della Cultura 3 milioni di euro per interventi a beni culturali ad Arezzo e 350mila per opere a Grosseto. Nello specifico, il MIC ha destinato una somma complessiva di 3 milioni di euro, ripartiti nel triennio 2025-2027, alla Pieve di Santa Maria di Arezzo, uno dei simboli più preziosi dell'identità religiosa, storica e artistica dell'aretino. Risorse fondamentali, che saranno impiegate per le opere di manutenzione straordinaria della copertura, per il rinforzo del fondale e per tutti gli interventi necessari a restituire pienamente questo inestimabile patrimonio alla città e alle future generazioni. Sono stati inoltre stanziati oltre 200mila euro per il Museo Archeologico Nazionale ‘Gaio Cilnio Mecenate’, fondi che consentiranno di realizzare interventi di messa in sicurezza e valorizzazione, rafforzando ulteriormente l’offerta culturale del territorio aretino». Lo scrive, in una nota, la senatrice grossetana e commissario di Fratelli d’Italia Arezzo Simona Petrucci.

«Da grossetana, inoltre - aggiunge -, accolgo con soddisfazione la destinazione di 350mila euro per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’area del bastione Cavallerizza, e dei 250mila euro destinati al restauro e al risanamento conservativo del foyer dell’ex cinema Marraccini. Si tratta, nel complesso, di un modello di concretezza per garantire risposte vere al patrimonio artistico dei nostri territori, per il quale ringrazio il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha dato seguito, in modo concreto, agli impegni assunti. Le politiche del governo Meloni dimostrano che alle parole seguono i fatti. L’investimento nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio comune, rappresenta non solo il rafforzamento della nostra identità, ma anche la volontà di sostenere l’economia locale e promuovere sviluppo. Per Fratelli d’Italia e per l’esecutivo, la cultura non è soltanto memoria del passato, ma leva strategica per il futuro».