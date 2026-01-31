Licenziata per un flacone di detersivo. Rifondazione Comunista: "A Grosseto il lavoro vale meno di un prodotto da scaffale"

Grosseto: Il Circolo di Rifondazione Comunista “Vittorio Stefanini” di Grosseto esprime totale solidarietà e piena vicinanza alla lavoratrice del punto vendita Pam Panorama di via del Sabotino, licenziata per un episodio legato a un flacone di detersivo.

«Un fatto gravissimo - si legge nella nota - che rappresenta l’ennesima dimostrazione di come, nella grande distribuzione organizzata, la persona venga ridotta a ingranaggio sacrificabile, mentre il profitto diventa l’unico valore riconosciuto. Licenziare una lavoratrice per pochi euro significa affermare che la dignità del lavoro vale meno della merce sugli scaffali. È una scelta che non ha nulla di educativo o disciplinare: è una punizione esemplare, costruita per alimentare paura e obbedienza. Questo non è un errore. È un modello. Un modello fondato su controllo, sospetto permanente e repressione, in cui i lavoratori vengono trattati come potenziali colpevoli e non come persone che garantiscono ogni giorno il funzionamento dell’impresa. Parliamo di un settore che produce utili milionari, ma che continua a comprimere salari, aumentare i carichi di lavoro e utilizzare il licenziamento come arma di intimidazione collettiva».

«A Grosseto come nel resto del Paese - prosegue la nota -, la grande distribuzione sta diventando un laboratorio di sperimentazione di rapporti di lavoro autoritari, dove la minima contestazione può trasformarsi in espulsione. Rifondazione Comunista denuncia con forza questa deriva. Non è accettabile che una lavoratrice, spesso con anni di servizio alle spalle, venga privata del proprio reddito, della propria stabilità e della propria dignità per un episodio di valore economico irrisorio, senza alcuna proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione inflitta. Questo è il risultato di anni di politiche che hanno smantellato le tutele, indebolito lo Statuto dei Lavoratori e legittimato l’idea che il licenziamento sia una normale modalità di gestione aziendale. Noi diciamo con chiarezza che non lo è. Il lavoro non può essere governato con la paura. La giustizia sociale non può fermarsi alla porta del supermercato. Chiediamo l’immediato ritiro del provvedimento disciplinare, il reintegro della lavoratrice e l’apertura di un confronto reale con le organizzazioni sindacali. Ma soprattutto affermiamo un principio politico netto: nessuno deve perdere il lavoro per pochi euro, mentre grandi gruppi economici accumulano profitti sulla pelle di chi lavora. Rifondazione Comunista sarà al fianco della dipendente in ogni iniziativa pubblica, sindacale e legale, perché difendere una lavoratrice oggi significa difendere il lavoro di tutte e tutti domani. Il lavoro è un diritto, non una concessione. E non può essere cancellato per un flacone di detersivo».



