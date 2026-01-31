Aurelia pericolosa, la protesta del "Gruppo civico Orbetello al Centro"

Orbetello: «La viabilità costituisce da sempre uno dei principali volani per lo sviluppo economico, sia a livello locale che nazionale. Proprio per questo motivo - si legge nella nota del "Gruppo civico Orbetello al Centro" - desta forte preoccupazione la pessima condizione di manutenzione e la perdurante situazione di pericolosità della Strada Statale Aurelia, nel tratto compreso tra Grosseto Sud e il Chiarone, all’interno del territorio comunale di Capalbio. Lungo tutto il percorso si registrano decine di incroci a raso estremamente pericolosi, oltre a numerose immissioni di strade poderali che aumentano in modo significativo il rischio per la circolazione. A ciò si aggiunge lo stato di grave degrado del manto stradale, caratterizzato da buche e dislivelli, una situazione potenzialmente pericolosa sia per i mezzi in transito – che possono subire danni – sia per gli automobilisti».

«Le autorità competenti - prosegue la nota - devono intervenire con urgenza per progettare e finanziare la messa in sicurezza della Statale Aurelia, provvedendo al rifacimento del manto stradale, alla sistemazione delle fossette di scolo e alla pulizia delle piazzole di sosta, che oggi versano in condizioni di forte degrado e scarsa decenza. Garantire una viabilità sicura ed efficiente significa tutelare la sicurezza dei cittadini e sostenere concretamente lo sviluppo del territorio».

(foto di repertorio)