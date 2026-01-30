Svolta per l'Argentario: "Caos contrassegni ZTL e parcheggi, proroghe, app che non funzionano e cittadini lasciati all’oscuro"

Monte Argentario: Ancora una volta l’Amministrazione comunale dimostra tutta la propria improvvisazione nella gestione di un servizio che riguarda direttamente la vita quotidiana di residenti, lavoratori e turisti: il rinnovo dei contrassegni auto per ZTL e parcheggi. A sollevare la problematica è Marco Nieto capogruppo di Svolta per l'Argentario.

«Con l’ordinanza n. 469 del 19 dicembre 2025 - dichiara Marco Nieto - viene stabilita la proroga della validità dei bollini rilasciati nel 2025 fino al 31 gennaio 2026, correggendo e sostituendo la precedente ordinanza n. 467. Peccato che, arrivati ormai a fine gennaio, i cittadini si trovino davanti a una situazione surreale: l’app ArgentApp non funziona, non consente di completare le procedure e, come se non bastasse, solo ora veniamo a sapere che dal 1° febbraio l’applicazione non sarà più attiva, perché sostituita da un’altra piattaforma. La domanda è semplice e legittima: quando e come si intende informare cittadini e turisti? Non basta emanare ordinanze se poi manca completamente la comunicazione. Non basta parlare di “razionalizzazione” e di future modifiche alle tipologie dei contrassegni se, nel frattempo, si lascia la popolazione nell’incertezza totale, senza strumenti funzionanti e senza indicazioni chiare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: confusione, disservizi, rischio di sanzioni ingiuste e una crescente sfiducia verso l’azione amministrativa».

«È inaccettabile che un cambiamento così rilevante come la dismissione di un’app e l’introduzione di un nuovo sistema - continua Nieto - venga appreso informalmente, a ridosso della scadenza, e non attraverso canali ufficiali, con adeguato preavviso. Ancora più grave se si considera che parliamo di ZTL e parcheggi nei centri di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, aree che vivono anche di turismo e che dovrebbero offrire servizi chiari ed efficienti, non ostacoli burocratici. L’Amministrazione ha scelto di prorogare i bollini fino al 31 gennaio 2026, ma non ha garantito i mezzi per permettere ai cittadini di mettersi in regola. Una proroga, senza informazione e senza strumenti funzionanti, rischia di essere solo un atto formale, buono per le carte ma inutile nella pratica».

«Come forza di opposizione - puntualizza il capogruppo di Svolta per l'Argentario - chiediamo chiarezza immediata, comunicazioni ufficiali e tempestive, indicazioni precise su quale app verrà utilizzata e da quando, garanzie che nessun cittadino venga penalizzato per inefficienze non dipendenti dalla propria volontà. Governare significa anche organizzare, informare e rispettare chi vive il territorio ogni giorno. Purtroppo, l’Amministrazione ha dimostrato ancora una volta di essere gravemente in ritardo».



