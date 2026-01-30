Rigassificatore di Piombino, Avs Toscana: «Proroga Snam inaccettabile»

Falchi, Fallani e Ghimenti: «Il termine di luglio 2026 va rispettato. Chiediamo lo spostamento della nave e il rispetto degli impegni presi con la Toscana».Rigassificatore Piombino. Gruppo Avs Toscana “Proroga Snam è naccettabile, un sopruso a tutta la Toscana”

Firenze: "Inaccettabile la richiesta di Snam: il termine deve rimanere luglio 2026". Così Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale della Toscana appena appresa la notizia della richiesta di proroga di due anni e mezzo da parte dell’azienda che gestisce l’impianto di rigassificazione all’interno del porto di Piombino

"La nostra mozione sul rispetto degli accordi e lo spostamento definitivo entro luglio 2026 del rigassificatore è stata approvata dal Consiglio Regionale e ci aspettiamo che il Governo Meloni dia finalmente ascolto ai territori e ai cittadini e mantenga gli impegni presi.

È finito il tempo dei traccheggiamenti - continuano i consiglieri rossoverdi - la nave va spostata e le opere di compensazione realizzate. Il fatto che non si sia trovato in tutto questo tempo un’alternativa e che oggi arrivi la richiesta di proroga conferma che la volontà di Meloni e Pichetto Fratin è sempre stata di mantenere l’impianto dov’è adesso, addossando la loro incapacità sulle spalle della costa Toscana.

Si parla di almeno altri 30 mesi di presenza della nave rigassificatrice” - conclude Fallani - “e questa è un’offesa verso impegni e promesse fatte a Piombino. La Toscana non starà in silenzio di fronte a questa azione che rappresenta un vero e proprio sopruso civico e ambientale”.