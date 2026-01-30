Pericolo per la sicurezza stradale sul tratto Albinia della SS1 Aurelia, l'esposto dei Giovani Democratici Orbetello

Orbetello: «L'ennesimo grave incidente avvenuto sulla Statale Aurelia, all’altezza della deviazione per lo scolmatore di Campo Regio ad Albinia, rappresenta la conferma definitiva di un fallimento gestionale che non può più essere tollerato». E' quanto denuncia Matteo Porta, Segretario dei Giovani Democratici Orbetello, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, un'istanza al Prefetto di Grosseto e una diffida ad adempiere a Anas.

«Un uomo di 85 anni è rimasto ferito in un tratto che da oltre due anni - dichiara Matteo Porta - è diventato un corpo estraneo alla sicurezza stradale a causa di un cantiere Anas paralizzato e privo di una data certa per la ripartenza. Come Giovani Democratici di Orbetello, denunciamo con forza che la sicurezza dei cittadini non può essere ostaggio di interdittive antimafia o di lungaggini burocratiche. Quella deviazione è una trappola che sta mettendo a rischio la vita di chiunque percorra la nostra principale arteria stradale. Il Sindaco Andrea Casamenti, forte della sua vicinanza politica ai vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve smettere di assistere passivamente a questa sequenza di incidenti. È necessario che l’amministrazione chiarisca quali solleciti formali siano stati realmente inoltrati al Ministero e per quale motivo non sia stata ancora pretesa la nomina di un Commissario Straordinario per l'opera, dato che il rischio non riguarda solo la viabilità ma anche la sicurezza idraulica del territorio. Il Sindaco avrebbe il dovere giuridico di intervenire, valutando anche l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del TUEL per la tutela della pubblica incolumità, mettendo in mora l'ente gestore e agendo in via sostitutiva se Anas continua a ignorare il pericolo».

«Come Giovani Democratici - continua Porta -, stanchi di finte e continue rassicurazioni e rimpalli di responsabilità, ci facciamo promotori di un’azione formale senza precedenti per questo territorio. Abbiamo già inoltrato formale diffida al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e un esposto circostanziato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto per accertare eventuali profili di responsabilità penale legati all’omissione di atti d’ufficio e all'attentato alla sicurezza dei trasporti. Parallelamente, abbiamo depositato un'istanza formale alla Prefettura di Grosseto affinché voglia esercitare i poteri di coordinamento e vigilanza convocando con urgenza un tavolo tecnico interistituzionale e valutando, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. La politica deve assumersi le proprie responsabilità. Se chi è pagato per tutelare i cittadini non lo fa, useremo ogni strumento legale a nostra disposizione per pretendere il rispetto del diritto alla sicurezza e alla vita».



