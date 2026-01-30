Lega: "All'Amiata arriva la neve ma gli impianti sono fermi. Un pessimo biglietto da visita per la zona. I contributi regionali sono stati dati equame

Amiata: "La neve arriva sull'Amiata, ma, purtroppo, gli impianti di risalita sono pressoché fermi, con tutte le inevitabili conseguenze del caso. Un vero peccato ed un palese danno d'immagine, oltre che economico per gli operatori della zona. La Regione pensiamo non possa essere immune da colpe, perché, probabilmente, i finanziamenti fatti a favore dell'area in questione non sono stati distribuiti in modo efficace e mirato.

Vi è, poi, la solita burocrazia che, in qualche modo, ha ostacolato l'adeguamento degli stessi impianti e le relative autorizzazioni. Insomma, un'occasione persa di rilancio del turismo invernale amiatino e temiamo che, essendo ormai a fine gennaio, per questo inverno le cose non cambieranno granché, con grande "gioia" di chi lavora in zona”, termina Lega Sezione Amiata-Valdorcia.



