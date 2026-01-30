Difendiamo la Costituzione e la Giustizia: nasce a Scansano il Comitato per il no al referendum

Scansano: Nasce anche a Scansano il Comitato per il no alla riforma della giustizia del governo Meloni. Un «No in difesa della Costituzione e dell’autonomia dei magistrati perché il fine principale e non nascosto della riforma Nordio – sottolineano i promotori del Comitato scansanese – è l’assoggettamento dei sistema giudiziario a quello politico attraverso la separazione delle carriere e la demolizione del sistema di autocontrollo».

«La separazione e indipendenza del poteri – sottolinea il Comitato - è un bene costituzionale da difendere, voluto dai padri costituenti per garantire l’equilibrio tra poteri. Un sistema conquistato con il sangue dei partigiani e la guerra di Liberazione dal regime nazifascista».

Il Comitato organizzerà momenti di incontro con i cittadini, banchetti informativi, volantinaggio per sensibilizzare e motivare gli elettori. «I sondaggi – sottolineano i promotori – dimostrato che più si diffonde l’informazione più cala il consenso ad una riforma che non a caso il governo voleva far passare con un blitz già a gennaio. Malgrado lo sfregio del no al voto a distanza per i fuori sede siamo sicuri che le ragioni del no prevarranno».

Promotori del Comitato scansanese sono la locale sede Spi Cgil, il circolo del Partito Democratico, l’Arci con il circolo Macramè, la locale sezione Anpi, la sindaca Maria Bice Ginesi. «Lavoreremo – assicurano i promotori – in collegamento con il Comitato provinciale, certi del successo».



