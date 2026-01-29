Vertenza Beko, Laura Boldrini incontra lavoratori e sindacati a Siena

Il 6 febbraio confronto sulla reindustrializzazione del sito di viale Toselli e sul rilancio produttivo

Siena: L'onorevole Laura Boldrini incontrerà i Segretari Generali di FIM CISL Giuseppe Cesarano, FIOM CGIL Daniela Miniero, UILM UIL Massimo Martini, la RSU e tutti i lavoratori della Beko il prossimo 6 febbraio alle ore 16 alla Saletta di Mutilati a Siena.

L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulla vertenza e sullo stato di avanzamento della reindustrializzazione per il rilancio del sito di viale Toselli, anche alla luce della nascita della società "Sviluppo Industriale Siena srl", costituita tra il Comune di Siena ed Invitalia.

L'evento è aperto a tutte le istituzioni, alla politica locale, a tutti i cittadini e lavoratori interessati, che sono invitati a partecipare numerosi.



