"Sanità più vicina": il PD Cinigiano motore dell’iniziativa, supporta la proposta territoriale dello Spi Cgil

Cinigiano: Il Circolo del Partito Democratico di Cinigiano è parte attiva nell’iniziativa “Sanità più vicina” condivisa con lo Spi Cgil Grosseto in calendario giovedì 29 gennaio nella sala del consiglio comunale di Cinigiano. E si auspica che il lavoro di squadra porti frutti concreti per il territorio.

Come PD locale, facendosi carico dei bisogni dei cittadini Il PD Cinigiano ha proposto nel corso del 2025 al Comune la realizzazione di una Casa di comunità in paese. L’amministrazione ha valutato positivamente l’iniziativa con una delibera, chiedendo supporto alla Regione.

L’importanza del tema ha permesso allo Spi Cgil Grosseto di fare propria l’iniziativa del PD Cinigiano, coinvolgendola all’interno della serie di incontri sulla sanità territoriale portata avanti nella provincia di Grosseto.

Il territorio comunale di Cinigiano, con circa 2.400 abitanti dispersi in un'area vasta caratterizzata da vocazione agricola, viabilità complessa e distanze significative dai presìdi ospedalieri, rappresenta un caso comunque emblematico delle fragilità sociosanitarie della Maremma.

«La proposta della Casa di comunità spoke – dichiara Simonetta Borracelli, segretaria del PD Cinigiano – è coerente con quella visione di sanità territoriale che abbiamo sempre sostenuto. Concentrare specialistiche di base, garantire la presenza stabile del medico di medicina generale e dell'infermiere di comunità significa restituire dignità assistenziale a chi vive nelle aree interne. Non è uno slogan, è una necessità strutturale che il territorio ha il diritto di rivendicare. Sappiamo che una casa di comunità qui non è stata prevista, ma è proprio per la natura di questo territorio e per soddisfare i bisogni dei cittadini che la riteniamo necessaria».

«Siamo stati il motore di questa proposta, arrivata all'amministrazione comunale e ora allo Spi Cgil – aggiunge Simonetta Borracelli – vogliamo procedere tutti insieme per far capire che i territori rurali e montani richiedono attenzioni particolari, non siamo in città, a volte servono Km di strade tortuose per raggiungere un presidio medico. Qui servono servizi organizzati diversamente, più vicini alle persone. Cinigiano può diventare un vero laboratorio di innovazione sanitaria territoriale».

Erio Giovannelli, segretario generale Spi Cgil Grosseto, conclude: «L'iniziativa del 29 gennaio rappresenta una proposta condivisa per costruire insieme una sanità realmente più vicina ai bisogni delle aree interne della Maremma. Lo Spi Cgil è particolarmente attento che queste Case di comunità partano col il piede giusto e abbiamo promosso vari incontri tematici nella Maremma e sull’Amiata. Ci è sembrato davvero importante e necessario accogliere e rilanciare l’invito proveniente da Cinigiano. Insieme ai promotori estendiamo l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza perché l’iniziativa è davvero d’interesse collettivo».

L'evento è aperto a tutti, cittadine e cittadini, alle associazioni e agli operatori sanitari e sociali. L'appuntamento è per giovedì 29 gennaio 2026, alle 9.30, nella Sala del Consiglio comunale di Cinigiano.







