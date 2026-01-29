Azzurro Donna. Nasce il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati

Grosseto: Nasce ufficialmente il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini su una riforma ritenuta centrale per il rafforzamento delle garanzie di imparzialità della magistratura e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il Comitato nasce su iniziativa di Azzurro Donna Grosseto, realtà da sempre impegnata nella promozione della partecipazione civica e dei valori democratici.

La composizione del Comitato è la seguente:

• Presidente: Sig.ra Carla Novembri

• Vicepresidente: Sig.ra Anna Momini, Presidente del Consiglio Comunale di Campagnatico

• Tesoriere: Sig.ra Veronica Mercandetti

• Consiglieri: Sig.ra Carla Russo, Sig.ra Antonia Delka Medaglia, Sig.ra Cinzia Sillani, Sig.ra Valentina Corsetti Ulmi

La Presidente Provinciale di Azzurro Donna Grosseto, Valentina Corsetti, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, benedicendo e promuovendo con convinzione la nascita del Comitato e sottolineando l’importanza di un confronto pubblico serio, informato e aperto su un tema fondamentale per il futuro della giustizia nel nostro Paese.

Il Comitato per il Sì opererà in sinergia e collaborerà con gli altri comitati presenti sul territorio, promuovendo una rete di iniziative condivise, incontri pubblici e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e consapevole in vista del referendum.



