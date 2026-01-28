Lottizzazione Val Mattea: "Non è merito ma una scelta quella portata avanti dalla sindaca Nappi"

Il Comune risponde alla Lista L'Alternativa

Castiglione della Pescaia: «Nell'articolo della definitiva chiusura del contenzioso sulla lottizzazione Val Mattea, con cui siamo usciti sulla stampa, non si parla di nessun merito che si prende la sindaca Nappi. Abbiamo solo voluto sottolineare l'importanza di aver chiuso, come fatto con tante altre cause in corso, un contenzioso patrimoniale che incombeva ormai da oltre 25 anni sulle finanze del Comune di Castiglione della Pescaia». La sindaca Elena Nappi risponde alle accuse della Lista L'Alternativa di essersi presa il merito di un atto intrapreso da altre amministrazioni.

«Vorrei sottolineare invece – aggiunge Nappi – che la Giunta Farnetani, della quale la sottoscritta era Vicesindaco, ha ribadito la scelta di stralciare quella previsione edificatoria, quando avrebbe potuto tranquillamente reinserirla nel regolamento urbanistico del 2014, così come la mia Giunta ha continuato a portare avanti questa decisione senza reinserire quella lottizzazione nel nuovo Piano Strutturale. Abbiamo continuato a dichiarare la non edificabilità di Val Mattea, nonostante le cause in corso con le annesse richieste di risarcimento, portando avanti una decisione presa sì da altri ma che poteva essere modificata. Se avessimo voluto, avremmo potuto cambiare le sorti di quel piano di lottizzazione».

«Aggiungo inoltre – conclude Elena Nappi – che “il merito” della lottizzazione Santa Maria deve essere riconosciuto all’amministrazione 1996-2001 della quale un attuale esponente della lista Alternativa faceva parte, e che, per rimanere sul tema specifico della lottizzazione Val Mattea, un amministratore responsabile delle sue scelte se è contrario ad una lottizzazione, vota contro e non decide di "allontanarsi nel corso della discussione" e quindi non partecipare al voto in Consiglio comunale».



