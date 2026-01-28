Lista L'Alternativa: “Scriviamo la verità storica su Val Mattea”

Castiglione della Pescaia: «Scrivere la verità storica non è un esercizio di nostalgia, ma un atto di onestà verso la comunità. E la verità, su Val Mattea, è una sola: bloccare quella lottizzazione fu un atto di coraggio politico dell’amministrazione guidata dal sindaco Faenzi e dalla sua giunta nel 2001». Così i consiglieri della Lista L'Alternativa in risposta all'articolo del Sindaco di Castiglione della Pescaia sulla Val Mattea.

«L’iter giudiziario – dichiarano Iannetta Giannotti e Aldo Iavarone - si è concluso solo ora nel 2026, per i tempi dei gradi di giudizio, ma è bene ribadirlo fu una scelta politica dell’amministrazione Faenzi e della Sua giunta. Un atto controcorrente, assunto quando sarebbe stato molto più facile lasciar scorrere tutto nel silenzio generale. Perché la lottizzazione di Val Mattea non nasce dal nulla: derivava da previsioni urbanistiche approvate dalle precedenti giunte di sinistra, alle quali va riconosciuto anche il merito di Santa Maria. Questo è un fatto, non un’opinione. Se quel progetto fosse andato avanti, oggi parleremmo di oltre 100 nuovi appartamenti nella zona di Poggio d’Oro, all’interno del comparto edificatorio CT 003 in Val Mattea, con circa 38.000 metri cubi di cemento in una delle aree più incontaminate del territorio. Un intervento che, con un’altra amministrazione, con ogni probabilità sarebbe stato realizzato. Ed è proprio qui che nasce una domanda legittima: quale sarebbe il merito dell’attuale sindaca Nappi?»

«Al netto di una presenza costante sui social - continuano dall'opposizione -, di annunci e foto ben confezionate, non riusciamo davvero a individuare una visione, una scelta coraggiosa, una svolta per il territorio. Ad oggi, l’unico risultato concreto rivendicabile sembra essere la realizzazione di un centro commerciale. Un’opera che difficilmente può essere considerata una risposta strutturale ai problemi di sviluppo, identità e futuro della nostra comunità. Governare non significa solo apparire. Significa scegliere, anche quando scegliere costa consenso. E Val Mattea ci insegna che, a volte, il vero progresso è avere il coraggio di dire no. Come cantava Francesco Guccini in “La storia”, la storia non si ferma davvero davanti ai titoli o alle narrazioni di comodo: prima o poi presenta il conto. Sta a noi decidere se vogliamo leggerla per quella che è, oppure continuare a raccontarcela».



