Immigrazione, Rossi (FDI): “Eccellente lavoro della questura di Grosseto e ufficio immigrazione”

“Sui rimpatri Regione Toscana cambi rotta: i no ai Cpr danneggiano sicurezza e legalità”

Grosseto: “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’eccezionale lavoro svolto dalla Questura di Grosseto diretta dal dottor Claudio Ciccimarra e, in particolare, dall’Ufficio Immigrazione, nel contrasto all’immigrazione clandestina e alla criminalità”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, commentando l’ultimo rimpatrio eseguito nei confronti di un cittadino straniero con numerosi precedenti per reati contro la persona.





“L’operazione di rimpatrio effettuata il 20 novembre – aggiunge Rossi – conferma la professionalità e la determinazione della 3^ sezione “Esecuzione provvedimenti amministrativi” della questura maremmana. Dal mese di luglio sono stati eseguiti 54 provvedimenti di espulsione, di cui 20 con rimpatrio diretto, 8 con misure alternative e 6 con trasferimento nei centri di permanenza per i rimpatri. Numeri che parlano da soli e che testimoniano un impegno continuo, capillare, che garantisce sicurezza alla nostra comunità”.

“La Questura, ogni giorno, - aggiunge Rossi - assicura controlli rapidi, verifiche puntuali e interventi tempestivi nei confronti di soggetti irregolari o pericolosi. A loro chiediamo serietà, rigore e applicazione delle norme a tutela dei cittadini, come il daspo urbano”.

“È paradossale – prosegue il deputato di FDI – che mentre lo Stato, le forze di polizia e gli uffici territoriali lavorano con grande impegno, la Regione Toscana continui a opporsi ai Cpr. Una posizione ideologica che contrasta con la realtà: i Centri di permanenza per i rimpatri sono indispensabili per gestire le procedure e assicurare l’allontanamento di chi non ha diritto a restare nel nostro Paese. Dire sempre di no significa ostacolare concretamente la sicurezza dei cittadini”.

“Sosteniamo con forza l’azione della questura di Grosseto e ribadiamo la necessità che anche la Regione collabori e non remi sempre contro. L’immigrazione irregolare non si contrasta con i proclami, ma con strumenti concreti: controlli, espulsioni, rimpatri e Cpr funzionanti. È ciò che chiedono i cittadini ed è ciò che continuerò a sostenere in Parlamento”, conclude Fabrizio Rossi.



