Giovani ignorati: salta la commissione sul Consiglio Comunale dei Ragazzi

La maggioranza non garantisce il numero legale: presenti solo i consiglieri d’opposizione. Nessuna giustificazione da sindaco e assessori.

Grosseto: "Le questioni che noi consiglieri discutiamo in Consiglio - afferma il Gruppo Consiliare Pd Grosseto - sono precedute dalle cosiddette sedute delle commissioni consiliari. Così chiamate perché sono incontri in cui i vari commissari (consiglieri) che ne fanno parte, discutono questa o quell'altra proposta o atto, che poi sarà sottoposto al vaglio dell'intero consiglio comunale. Ogni commissione è competente per varie materie. Viene convocata dal presidente designato. Oggi (ieri 21 novembre 2025 NDR) la convocazione riguardava ben due commissioni, la prima e la terza. Peccato che a presentarsi siano stati solo i consiglieri d'opposizione della prima commissione, e completamente assenti i consiglieri di maggioranza di questa compagine, non avendo garantito il numero legale, hanno fatto si che anche i consiglieri presenti della terza tornassero a casa con un nulla di fatto.

Ma cosa avremmo dovuto discutere di così poco importante da non destare l'attenzione dei consiglieri di maggioranza (?) I grandi assenti di oggi NON giustificati oggi erano soprattutto Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori competenti per l'argomento.

All'ordine del giorno la discussione sull'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ma cosa vuoi che sia. Una città che non pensa ai giovani e al loro futuro - continua il Gruppo Consiliare Pd Grosseto - , vuoi che si occupi di discutere di qualcosa che li riguarda e li coinvolge direttamente in consiglio comunale? Però a fare finta di restare giovani tra balletti, social e discoteche, cercando talvolta di impadronirsi dei loro linguaggi mediaticamente, quest'amministrazione sembra fare bene sin dall'inizio del suo mandato! Ai giovani ci si rivolge annunciando la chiusura delle scuole a causa di calamità come se fosse un successo da festeggiare. Invece quando si tratta di discutere per loro e con loro all'appello non risponde nessuno. Si tratta di un argomento su cui maggioranza e opposizione lavoreranno, insieme nelle sedi competenti, senza che nessuno ne possa vantare la proposta e la soluzione. Ma Primo Cittadino e Assessori dov'erano(?) e diciamocelo - conclude il Gruppo Consiliare Pd Grosseto - sono troppo maturi oramai per la giustificazione sul libretto di scuola".