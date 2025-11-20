Amedeo Gabbrielli consigliere comunale Forza Italia PPE, Piano del Verde: il Comune accelera. Soddisfazione dal laboratorio “L’Albero delle Idee”

Grosseto: "Il laboratorio politico “L’Albero delle Idee” ha presentato all’assessorato comunale una proposta operativa per la definizione di un Piano del Verde pluriennale. Il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli esprime soddisfazione per la risposta dell’assessore Riccardo Ginanneschi, che ha confermato come gli uffici comunali siano già al lavoro su un Piano del Verde di medio-lungo periodo e che la proposta ricevuta sarà oggetto di valutazione. «Accogliamo con soddisfazione – dichiara il consigliere Gabbrielli Amedeo– questa conferma. La pianificazione del verde urbano è uno strumento fondamentale per migliorare qualità della vita, sostenibilità e resilienza della nostra città. Sapere che il Comune sta già operando in questa direzione è un segnale estremamente positivo per Grosseto».

Gabbrielli Amedeo aggiunge che il gruppo continuerà a monitorare l’avanzamento del progetto affinché venga realizzato nel modo migliore e in tempi rapidi. La proposta nasce dal lavoro del laboratorio politico “L’Albero delle Idee”, costituito lo scorso luglio, che ha eletto il proprio direttivo composto da: Amedeo Gabbrielli, Stefano Dragoni, Valerio Pizzuti, Barbara Chelli, Salvatore Anastasi, Mirella Pastorelli e Sergio Ceccacci, Franca Viti, Giorgio Signori. Il coordinamento delle attività è affidato a Stefano Dragoni, Amedeo Gabbrielli e Barbara Chelli.

I principali punti della proposta:

Adozione di un Piano del Verde quinquennale;

Censimento georeferenziato del patrimonio arboreo comunale;

Obiettivi misurabili per l’aumento delle aree verdi e dell’ombreggiamento urbano;

Utilizzo prioritario di specie autoctone mediterranee;

Monitoraggio annuale e pubblicazione dei dati;

Adozione di criteri tecnici chiari e trasparenti per eventuali abbattimenti necessari per motivi di sicurezza o fitosanitari.

«Auspichiamo – conclude Gabbrielli – che Grosseto possa finalmente dotarsi di uno strumento moderno, trasparente e partecipato, capace di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio verde».