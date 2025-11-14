Maule (Noi per Gavorrano: “Borghi e Tonini parlano di legalità e sicurezza? Ci sarebbe da tacere”

Gavorrano: «Sentire parlare di legalità e di sicurezza gli assessori Massimo Borghi e Daniele Tonini è un esercizio di straordinaria ironia politica. Due amministratori che, per motivi diversi, rappresentano perfettamente la crisi di credibilità della giunta Ulivieri.» Così interviene Andrea Maule, capogruppo del gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!”, dopo le recenti dichiarazioni dei due assessori, entrambi finiti al centro del dibattito politico cittadino.

«Tonini – spiega Maule – è assessore da molti anni, sempre pronto a dispensare proclami, ma i risultati concreti si contano sulle dita di una mano. La recente ordinanza che impone il limite dei 30 km/h a Bagno e al Filare è l’ennesimo esempio di una gestione improvvisata: una misura che sa più di arrangiatura che di reale intervento sulla sicurezza. I cittadini non chiedono limiti di velocità, ma attraversamenti pedonali rialzati, presenza della Polizia Municipale, controlli veri e continuità amministrativa. Parlare di sicurezza senza attuare nessuna politica strutturale è semplicemente prendere in giro la popolazione.»

Poi l’affondo nei confronti dell’assessore Massimo Borghi, titolare della delega alla legalità:

«Borghi che parla di legalità è un paradosso vivente. È stato dichiarato decaduto da sindaco due volte, giudicato ineleggibile — benché si dichiarasse l’opposto — e in passato protagonista di diatribe feroci proprio con il Partito Democratico, lo stesso partito di cui Daniele Tonini è da sempre esponente. Quella vicenda sancì una frattura profonda che per anni ha diviso la sinistra gavorranese.

Oggi si ritrovano insieme, fianco a fianco, nella stessa giunta: un’alleanza innaturale, unita solo dal comune interesse di conservare la poltrona. Due amministratori che, in termini di credibilità, valgono quanto una favola di Natale. Anzi, forse Babbo Natale è più credibile di loro.»

«E quando parliamo di Borghi e di legalità, come possiamo dimenticare i pranzi offerti a conoscenti e i rimborsi spese quanto meno discutibili, che abbiamo portato alla luce proprio per tutelare il principio di trasparenza. Borghi è stato protagonista, in negativo, della vicenda dei rimborsi spese per oltre duemila euro in appena diciotto mesi, spese sulle quali il nostro gruppo ha sollevato più di una perplessità e che abbiamo segnalato alla Corte dei Conti.»

Infine, un giudizio politico complessivo sulla maggioranza Ulivieri:

«Questa amministrazione vive di slogan e risposte stizzite. Si aggrappa a giustificazioni puerili, ma non affronta nessun problema reale del territorio. La sicurezza non si garantisce con i limiti a 30 all’ora, la legalità non si difende con costose trasferte, tutte rimborsate ovviamente, a giro per l’Italia. Servono visione, competenza e coraggio politico — tre doti che purtroppo, nella giunta Ulivieri, non si vedono da tempo.»



