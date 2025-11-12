“Pane e Tempesta”: i Giovani Democratici di Grosseto al Congresso Nazionale di Napoli

Nel weekend dell’8 e 9 novembre si è tenuto a Napoli il IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici, dal titolo “Pane e Tempesta”.

Grosseto: Un congresso atteso da anni, che ha segnato la ripartenza dell’organizzazione giovanile dopo un lungo periodo di stallo e ha dato vita a una nuova fase politica, più autonoma e partecipata.

Anche Grosseto era presente, rappresentata da Cosimo Garofalo e da Matteo Porta che hanno preso parte ai lavori congressuali portando la voce e l’esperienza del territorio maremmano in un confronto nazionale di grande intensità.

Tra i delegati all’Assemblea nazionale figurava anche Cristian Marchini, insieme a Porta, mentre Cosimo Garofalo è stato eletto nella nuova Direzione Nazionale dei Giovani Democratici, un riconoscimento che premia il lavoro costruito in questi anni sia sul territorio che a livello regionale e nazionale.

Il Congresso, culminato con l’elezione di Virginia Libero a Segretaria nazionale, ha rappresentato un momento di profondo rinnovamento.

Nel suo intervento conclusivo, Libero ha ricordato come “abbiamo sempre mangiato pane e tempesta, e terremo duro”: parole che sintetizzano la forza di una generazione che non teme il confronto e rivendica l’autonomia del proprio spazio politico.

Durante i lavori, ampio spazio è stato dedicato anche ai grandi temi sociali del presente: il diritto all’abitare, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, e la condanna netta del genocidio in corso a Gaza, con un chiaro sostegno al popolo palestinese e a ogni percorso di pace giusta e duratura.

Temi che i Giovani Democratici di Grosseto si impegnano a portare avanti anche sul territorio, costruendo proposte concrete e momenti di confronto aperto con le nuove generazioni.

Commenta Matteo Porta, segretario del Circolo GD di Orbetello e delegato grossetano all’Assemblea nazionale:

“È stato un congresso di grande partecipazione e di confronto vero. I Giovani Democratici tornano ad essere una comunità viva, autonoma, capace di elaborare e di incidere. È stato un orgoglio esserci e rappresentare la nostra terra in un momento così importante per il futuro dell’organizzazione.”

Conclude Cosimo Garofalo, segretario del Circolo GD di Grosseto e membro della nuova Direzione nazionale:

“Il Congresso di Napoli ha segnato una svolta per tutti noi: dopo anni complessi, i Giovani Democratici ripartono con una Segretaria coraggiosa, che parla chiaro e non ha paura di prendere posizioni. È il segno che la nostra generazione ha voglia di contare davvero, dentro e fuori le istituzioni, con idee, responsabilità e passione.”







